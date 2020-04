Nuovo medico di famiglia a Fucecchio, il dottor Cammisa sostituisce la dottoressa Zannelli

Dal 23 aprile, a seguito della prematura scomparsa del dottor Mario Cammisa, storico medico di famiglia del Comune di Fucecchio, l’attività ambulatoriale e domiciliare è stata presa in carico dalla dottoressa Gaia Zannelli. La dottoressa è stata recentemente nominata come sua sostituta fino all’assegnazione di un incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale.

Gli assistiti, fino alla scelta di nuovo medico e comunque non oltre il 23 maggio, potranno rivolgersi alla dottoressa Zannelli che svolge l’attività ambulatoriale nelle stesse sedi ed orari del dottor Cammisa.



L’azienda sanitaria ricorda che per effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia, tra quelli disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Fucecchio, l’assistito può inviare una mail all’indirizzo dedicato: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it



La richiesta dovrà essere effettuata inviando all'indirizzo email il modulo di scelta del medico compilato e corredato di copia di documento di identità valido.

Il modulo è reperibile sul sito aziendale, in questa sezione.

Il cittadino può inoltre utilizzare la modalità di scelta on line sulla piattaforma OPEN TOSCANA su pc, tablet e smartphone al link (http://servizi.toscana.it/?tema=salute ) attraverso tessera sanitaria attiva, pin e lettore smard card o con il sistema di identità digitale SPID.

E’ possibile scegliere il nuovo medico tra i professionisti che operano nell’ambito territoriale di residenza nel rispetto del numero massimo di assistiti previsti per legge. L’elenco dei Medici di Medicina Generale è disponibile per la zona Empolese sul sito aziendale a questo link.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa