Coronavirus, a Scandicci già distribuite 150mila mascherine gratuite della Regione

Sono già 150 mila le mascherine della Regione Toscana distribuite gratuitamente a Scandicci in due fasi, in stretta collaborazione con il Comune: le prime centomila di tipo chirurgico sono state consegnate a cura dell’Amministrazione Comunale direttamente nelle cassette della posta delle 23 mila famiglie residenti, tra il 7 e l’8 aprile, grazie anche ai volontari delle associazioni della Protezione Civile cittadina e del territorio; le altre cinquantamila circa già consegnate sono invece prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni”, e sono realizzate in tessuto non tessuto. La distribuzione delle mascherine fabbricate in Toscana avviene prevalentemente nelle 14 farmacie del territorio, ovvero nelle otto comunali e nelle sei private presenti in tutti i quartieri di Scandicci, mentre per i cittadini over 65 che ne hanno fatto richiesta anche a casa su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, con la consegna effettuata dalle associazioni di Protezione Civile del territorio. A partire dal 20 aprile 2020 ogni farmacia ha distribuito ai cittadini 250 mascherine al giorno, mentre altre cinquemila circa sono state consegnate direttamente a casa alle 975 persone con età sopra i 65 anni che ne hanno fatto richiesta.

Si ricorda che la distribuzione delle mascherine – obbligatorie in ambienti pubblici con più persone nella fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19 – prosegue anche in queste settimane. Dall’inizio di maggio le farmacie comunali e private consegnano gratuitamente dieci mascherine ed ogni cittadino che si presenta con la tessera sanitaria; possono essere fatte fino a tre consegne al mese, per un massimo di trenta mascherine per ciascun cittadino, ed ogni persona che si presenta in farmacia può prendere anche le mascherine per i propri familiari se in possesso delle loro tessere sanitarie; ogni farmacia distribuisce quotidianamente le mascherine gratuite fornite dalla Regione Toscana fino ad esaurimento della disponibilità (ad oggi 250 pezzi al giorno per singolo esercizio).

Il Comune di Scandicci, come detto, ha inoltre organizzato un servizio aggiuntivo per poter distribuire le mascherine direttamente a casa alla fascia di popolazione con età superiore a 65 anni che ne fa richiesta, grazie alla collaborazione della associazioni di Protezione Civile: chi ha necessità può chiedere le mascherine prioritariamente scrivendo a uffprociv@comune.scandicci.fi.it , oppure chiamando dalle 9 alle 12,30 lo 055750628, oppure i numeri 0557591331 e 0557591.711/712/713.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa