Test sierologici ai migranti, Alberti (Lega): "Paghiamo per i clandestini"

“L'assurdità delle politiche di accoglienza del governatore Rossi continuano anche in emergenza Coronavirus – dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti – con l'ordinanza 54 del 6 maggio, la Regione apre ai test sierologici gratuiti anche per i migranti dei centri di accoglienza, invece di provvedere ad aiutare i lavoratori autonomi e gli imprenditori che hanno sempre pagato le tasse; questi ultimi dovranno invece pagare anche per i propri dipendenti se vorranno ricominciare a lavorare. Mentre chi se ne sta in un centro accoglienza senza apportare alcun beneficio o aiuto alla comunità, potrà fare i test gratis, cioè pagati anche con le nostre tasse.

Non vedo alcuna utilità nel fare i test ai migranti, dato che non possono lavorare senza permesso di soggiorno, possono restare nei centri accoglienza. Mentre per gli operatori, che hanno continuato a lavorare anche in questi mesi, è assolutamente necessario effettuarli, proprio per prevenire contagi all'interno delle stesse strutture. Non c'è nessuna urgenza di test sierologici ai migranti, la precedenza deve essere data a

chi lavora”.

“Ci sono tante categorie di lavoratori onesti che sperano di poter ripartire al più presto con le loro attività, così come ci sono anche migliaia di famiglie in difficoltà economica, persone che hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus, persone sole che vorrebbero riabbracciare i parenti ma hanno paura di essere fonte di contagio, che invece potrebbero beneficiare di quel test. Se si vuole ripartire davvero e con prudenza e sicurezza, bisogna pensare prima a chi, con il proprio lavoro, può contribuire a rilanciare la Toscana nel panorama economico mondiale. I test ai migranti dimostrano che Rossi non ha idea di che cosa stanno passando i toscani, sono solo uno spreco di soldi pubblici e uno schiaffo a chi ha sempre lavorato onestamente. Pagheremo – conclude Alberti - i test sierologici ai clandestini, questa è la discriminazione al contrario che vige in Toscana”.

Fonte: Ufficio stampa