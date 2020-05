Crisi da Covid-19, il Gruppo Centrosinistra per Serravalle avanza al Comune le sue proposte

Qualche giorno fa il Gruppo Consiliare Centrosinistra per Serravalle ha presentato due mozioni con l’intento di avanzare proposte concrete che l’Amministrazione comunale potrebbe mettere in campo per fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha causato un forte disagio sociale ed economico, colpendo in modo trasversale tante famiglie e molte attività produttive, commerciali e professionali.

Gli ingenti interventi economici del Governo e della Regione sono fondamentali in questa delicata fase di ripresa della vita sia familiare che produttiva, ma è necessario mettere in campo anche altre misure di sostegno, tenendo di conto delle specificità e dei problemi locali.

Per far questo il Comune di Serravalle ha un cospicuo indennizzo annuo in più rispetto ad altri Enti: i proventi della Discarica del Cassero. Riteniamo che questi dovrebbero essere destinati al sostegno delle famiglie e delle attività del territorio, in questo frangente.

Insieme alla possibilità concessa dal Governo agli Enti locali di avvalersi con più elasticità dell’avanzo di Amministrazione e ai contributi provenienti da un apposito Fondo di ristoro, anch’esso previsto dal Governo, questa possibilità potrebbe essere un polmone importante per il territorio.

Il nostro Gruppo propone di ridurre fortemente il pagamento della Tari per il 2020, sia per le famiglie, sia per le attività professionali, produttive e commerciali che abbiano subito danni economici dal lockdown.

Proponiamo anche di azzerare il pagamento della Cosap per il 2020 e ridurla per l’anno successivo per gli esercizi fissi e per gli ambulanti, oltre a concedere gratuitamente suolo pubblico aggiuntivo - ove possibile - per favorire lo svolgimento proficuo dell’attività all’esterno nonostante la riorganizzazione degli spazi per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza.

Chiediamo all’Amministrazione anche di prendere in esame la possibilità di ridurre le imposte con la revisione della pressione fiscale, pensando anche a nuove agevolazioni per i servizi a domanda individuale come mense, trasporti e le rette di nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021.

Oltre a ciò, riteniamo importantissimo, ripristinare la facoltativa parte comunale da aggiungere al contributo regionale per gli affitti per famiglie in difficoltà. La Regione Toscana ha da anni costituito un Fondo per contribuire al pagamento dei canoni di locazione (fondo potenziato in questa emergenza) e fino al 2017 il Comune di Serravalle interveniva con un proprio finanziamento per integrarlo. L’attuale Amministrazione, al primo bilancio utile dopo il proprio insediamento, decise di eliminare questa parte comunale, diminuendo il supporto alle famiglie bisognose. Chiediamo di intervenire nuovamente anche con la parte comunale.

Abbiamo presentato queste mozioni con lo scopo di offrire le nostre proposte concrete per andare incontro alle tante difficoltà che famiglie ed imprese si trovano a vivere. L’emergenza del Covid-19 ha, in molti casi, appesantito situazioni già compromesse da una crisi che da anni attanaglia il nostro Paese. La ripartenza e la Fase 2 ci mettono di fronte a sfide importanti, perché gli effetti del Covid si faranno sentire a lungo.

Il Governo e la Regione sono in prima fila e i Comuni devono fare altrettanto.

Auspichiamo che queste proposte concrete vengano valutate con attenzione e spirito collaborativo.

Fonte: Gruppo Consiliare Centrosinistra per Serravalle