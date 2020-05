Pd Cascina chiede il servizio prenotazioni all'isola ecologica: "Basta con le file interminabili"

Introdurre la possibilità di prenotare un appuntamento all’isola ecologica di Cascina. L’amministrazione comunale deve rendersi conto che l’estensione dell’orario di apertura del Centro di raccolta di via Campania non basta e che non è più tollerabile lasciare per ore in coda i cittadini che devono scaricare i rifiuti nell’impianto.

La lunga chiusura dei Centri di raccolta per l’emergenza Covid-19 ha causato un maggior afflusso di cittadini ed è chiaro che l’ampliamento dell’orario, esteso anche a questa settimana, non è sufficiente a dare una risposta alle esigenze dei residenti.

In queste prime settimane di riapertura il Centro di raccolta potrebbe essere aperto anche di domenica, ma, soprattutto, è necessario attivare un sistema di prenotazione per gli utenti. Facilmente realizzabile anche in base allo storico degli accessi all’impianto. Questo renderebbe anche più semplice il rispetto delle limitazioni sanitarie sia all’interno che all’esterno del Centro.