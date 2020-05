Scomparso Claudio Guerrieri, il cordoglio del Comune di Lucca

Siamo addolorati per la morte di Claudio Guerrieri ed esprimiamo, anche a nome della Giunta, sincera vicinanza alla sua famiglia. È stato uno dei protagonisti più conosciuti e benvoluti dell’ingegno, della laboriosità, del garbo e della pacatezza lucchesi.

Guerrieri ha saputo interpretare i ruoli pubblici che è stato chiamato a ricoprire con non comune sapere, con una straordinaria propensione al dialogo tra istituzioni e di visione delle prospettive della città. In continuità con ciò che la sua famiglia aveva avviato, la sua capacità imprenditoriale ha saputo dar vita ad un marchio, nel settore in cui operava, conosciuto anche oltre i limiti del nostro territorio, perché simbolo di eleganza e raffinatezza. Guerrieri è stato un galantuomo che ha messo in pratica una rappresentanza fatta di profonda conoscenza del tessuto economico – sociale, di scambio di idee e di doti di interlocuzione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa