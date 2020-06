"Passeggiata alle Cascine contro le aggressioni": iniziativa della Lega

"La cittadinanza è invitata a partecipare alla passeggiata simbolica presso il Parco delle Cascine di Firenze, iniziativa nata a seguito delle aggressioni perpetrate nella zona. Sabato 6 Giugno, ore 17:30, da piazza Vittorio Veneto".

Manfredi Ruggiero, Coordinatore Cittadino Lega Giovani Firenze e Andrea Picchielli, Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze dichiarano: “Le Cascine sono il polmone verde di Firenze, il giardino dei fiorentini e purtroppo da anni è territorio di spaccio e violenze. Il nostro grazie va in particolare al consigliere Alessio Di Giulio che ha permesso di portare all'attenzione, anche mediatica, il degrado di questa zona di Firenze e l’amore che prova per la nostra città.

Ed è per questo che - concludono i giovani coordinatori - come Lega Giovani Firenze saremo presenti con entusiasmo e convinzione, assieme a tanti giovani fiorentini per bene che sono stanchi di questi episodi di illegalità.”

Fonte: Lega - Ufficio stampa