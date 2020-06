Associazione Italia-Israele di Firenze: "Battaglia contro l'antisemitismo, la strada è ancora lunga"

“Stiamo assistendo nell’ultimo periodo ad una preoccupante recrudescenza dell’antisemitismo a Firenze”. Lancia l’allarme l’Associazione Italia – Israele di Firenze attraverso il presidente Valentino Baldacci. “Due gravissimi episodi a stretto giro. Prima la svastica di fronte alla casa di una famiglia ebrea del Campo di Marte, dunque il post ridicolo quanto vergognoso del consigliere della Lega Ticci, da cui comunque in molti si stanno dissociando. A questo si aggiungono le minacce ad una redattrice del giornale OK! Mugello, colpevole di aver scritto un articolo. Quest’ultimo fatto è la sublimazione: antisemitismo e minacce alla vita di un giornalista, una professione quanto mai necessaria in tempi così bui. Proprio per questo – rimarca Baldacci – come facciamo dal momento della nostra costituzione, dobbiamo combattere l’antisemitismo e la battaglia è ancora lunga ma ignoranza, malafede, pregiudizio o bieco opportunismo non l’avranno vinta facilmente”.

Fonte: Ufficio stampa