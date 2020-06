Rifiuti delle concerie smaltiti come concimi: arresti nel comprensorio

Rifiuti speciali da prodotti conciari del distretto di Santa Croce sull'Arno che venivano smaltiti illecitamente sui terreni agricoli. L'operazione Blu Mais ha portato a 4 arresti avvenuti con la polizia giudiziaria della procura di Firenze, i carabinieri forestali di Firenze e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. I 4 agli arresti domiciliari sono S.M. del 1947, P.G. del 1949, B.G. del 1977 e R.R. del 1963 (tutti cittadini italiani), tre di questi amministratori di un consorzio di gestione dei rifiuti del distretto e un agricoltore. Mentre per due indagati c'è stata l'interdizione: un uomo classe 1968, interdetto dalla professione di agronomo e un giovane del 1996 interdetto dall’esercizio dell’impresa agricola.

Le indagini della Direzione distrettuale antimafia hanno portato a mostrare come i rifiuti speciali derivanti da rifiuti conciari venivano qualificati falsamente come compostati misti per i terreni agricoli. Sono state illecitamente smaltite oltre 24.000 tonnellate di rifiuti speciali, contenenti sostanze nocive ed inquinanti, attraverso il loro utilizzo nella normale pratica agricola per concimare oltre 150 ettari di terreni agricoli coltivati a granoturco e girasole, ubicati tra le province di Pisa e di Firenze, terreni che dalle analisi effettuate sono risultati presentare una rilevante concentrazione di cromo anche esavalente e idrocarburi.

Inoltre veniva venduto il prodotto ad aziende agricole compiacenti che ricevevano un compenso in base alla quantità di prodotto acquistato. Con documenti di trasporto e certificati analitici falsati, spostavano e smaltivano questi rifiuti in terreni agricoli nelle loro disponibilità.

Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti del consorzio, come illecito profitto per mancato conferimento alla discarica di questi rifiuti speciali. Sequestrati anche oltre 300mila euro per gli agricoltori coinvolti, pagati per smaltire i rifiuti. Il sequestro è avvenuto per mano della guardia di finanza.

Alle indagini ha collaborato anche il Norm dei carabinieri di Empoli.