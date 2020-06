Manutenzione sulla Sr 69, approvata spesa di 412 mila euro

Dopo l'illustrazione della relativa delibera da parte della consigliera delegata alla Viabilità per la zona di competenza Monica Marini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la spesa di 412 mila euro per i lavori di manutenzione sulla rete viaria regionale Srt 69.

Per garantire la sicurezza della circolazione e delle condizioni di manutenzione, nel novembre scorso sono stati infatti autorizzti lavori per le “riparazioni e la messa in sicurezza di manufatti tipo carreggiata stradale della Sr 69 con interventi sulla sovrastruttura stradale (tappeti e binder previa fresatura) e completamento della segnaletica orizzontale".

L’Amministrazione Metropolitana ha riconosciuto l’assoluta necessità degli interventi, a tutela dell’incolumità di persone e cose. I lavori sono stati operati sulla rete viaria di proprietà della Regione Toscana, di cui la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione.

La delibera è stata approvata con i voti del Pd, contrari Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Massimo Fratini, capogruppo del Pd, ha sottolineato la necessità della spesa dovuta a evidenti problemi di sicurezza, mentre Alessandro Scipioni (capogruppo del Centrodestra per il cambiamento ha sottolineato per parte sua problemi di mancata manutenzione ordinaria) ed Enrico Carpini (capogruppo di Territori beni comuni) ha evidenziato "un elemento politico non risolto, che non consente una reale programmazione per le strade di competenza, in particolare Mugello e Valdarno". Monica Marini, consigliera delegata, ha accolto l'osservazione sulla responsabilità politica nella programmazione e la necessità di aprire a riguardo un tavolo di confronto con la Regione Toscana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa