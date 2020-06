Truffa delle assicurazioni, 5 arresti anche a Empoli e Pontedera

Ci sono 5 persone arrestate e 5 interdette dalla loro professione tra Livorno, Empoli, Pontedera e Viareggio nell'inchiesta dei carabinieri di Livorno su presunte frodi alle assicurazioni. Tra gli arrestati il principale indagato è un medico legale, poi uno psichiatra e le rispettive collaboratrici dei due dottori, oltre a un esperto informatico. Interdetti un altro medico legale, un ortopedico e tre avvocati. Risultano anche altri 8 indagati. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali nonché al fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. L'ultimo di questa sequela di reati è stato contestato anche a 71 persone coinvolte in incidenti stradali che avrebbero alterato i loro referti medici. Gli indagati sono in tutto 89. L'indagine comincia a maggio 2019 nei confronti di un medico legale di Livorno. I sinistri di cui si sono occupati gli investigatori sono 35, con danni sovrastimati e risarcimenti gonfiati di conseguenza per 650mila euro. I professionisti coinvolti nella truffa sarebbero 18, 7 medici e 3 collaboratori, 6 avvocati, un fisioterapista e un esperto informatico.