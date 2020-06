Vantaggi e benefici di affidarsi ad una concessionaria di auto usate online

Quando siamo alla ricerca di un’auto usata la prima domanda che ci poniamo tutti è dove andare a cercare i migliori affari? Non tutti sanno che il mercato delle auto di seconda mano, oggi, è in crescita lenta ma costante e si trova a superare sfide sempre nuove per rispondere alla digitalizzazione dei servizi di market place in cui domanda e offerta si incontrano gratuitamente per concludere i migliori affari. Come testimoniano le analisi di settore il mercato dell’usato in Italia ha dimostrato una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali e ha investito ingenti risorse per migliorare da ogni punto di vista i servizi resi agli automobilisti. Valutare macchine usate online è il modo migliore per capire cosa desideriamo e ma anche per concludere ottimi affari. Per cui ecco tre buone ragioni per affidarti ad una concessionaria di auto usate online e quali sono i vantaggi.

1. Affidabilità del rivenditore

Le concessionarie online di auto di seconda mano oggi offrono un ventaglio di servizi esclusivi a cui ti puoi affidare totalmente durante tutta la fase di vendita e post vendita. Il punto è che l’acquisto di un’auto usata è una scelta molto delicata e che preoccupa maggiormente le persone sull’affidabilità tecnica del veicolo scelto. I timori riguardano la possibilità che l’auto abbia subìto un incidente o guasti seri senza che il venditore ne faccia menzione. Eppure con le concessionarie potrai sempre stare tranquillo e avere garanzie e supporto anche dopo la vendita, senza contare il servizio di consulenza. Le concessionarie devono rispettare rigorosi standard di qualità e trasparenza per cui andrai sempre sul sicuro. Difatti non tutti sanno che una concessionaria online offre garanzie e diritti di reso che non trovi in quelle tradizionali, dimostrando così la totale trasparenza in tutto il processo di vendita e post-vendita.

2. Snellimento pratiche burocratiche

Avrai a disposizione auto a basso chilometraggio e modelli sempre affidabili perché il concessionario seleziona per te solamente le migliori auto che rispondono alla soddisfazione dei clienti. I documenti di vendita, il libretto di circolazione e tutte le questioni burocratiche saranno gestite e preparate appositamente per te dal tuo rivenditore. Inoltre nel caso in cui volessi procedere ad un finanziamento sarà la stessa concessionaria a metterti in contatto con l’istituto di credito per avviare le pratiche e snellire la fase di acquisto. Quindi ti basterà scegliere l’auto che ti piace e, una volta deciso, la concessionaria avvierà tutto il processo d’acquisto per te.

3. Ulteriori garanzie

Il servizio di vendita online di auto usate prevede una serie di garanzie aggiuntive che riguardano l’assistenza post vendita. A volte ti sembrerà di pagare di più rispetto ad una trattativa tra privati ma il costo aggiuntivo che vai a pagare include una serie di benefit da non sottovalutare. Per esempio hai diritto ad una garanzia inclusa per durate stabilite dal rivenditore che copre qualsiasi imprevisto o guasto dovesse capitare alla tua auto usata. Sarà lo stesso rivenditore a garantire per te, assicurandoti un’auto in buone condizioni con l’assistenza inclusa in caso di guasto. Se non sei pratico di auto e cerchi un usato garantito, in conclusione, affidarsi al concessionario online oggi è la scelta più saggia e lungimirante.