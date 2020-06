Lions Boccaccio, passaggio della Campana al presidente Paola Dandoli

Sabato sera 20 Giugno, al Ristorante Boscotondo di Gambassi Terme ha avuto luogo il Passaggio della Campana del Lions Club Certaldo Boccaccio che ha visto il passaggio dal Presidente Paolo Sabatini al Presidente incoming Paola Dondoli, alla presenza del Vice Governatore Giuseppe Guerra e molti soci del club.

Momenti intensi e profondi si sono susseguiti durante la cerimonia che si è svolta nel rispetto degli assembramenti e delle distanze sociali, ma quello più emozionante è stato sicuramente quando Paolo Sabatini, presidente uscente, ha illustrato il suo operato durante un’annata particolarmente difficile, l’annata del corona virus che, nonostante tutto, non è riuscito a fermare il service lionistico. Anche in tempo di lockdown il Club Certaldo Boccaccio è riuscito infatti a contribuire alla donazione di ventilatori polmonari all’Ospedale di Careggi, di mascherine e altri presidi sanitari all’Ospedale San Giuseppe di Empoli e alle Misericordie di Certaldo e Castelfiorentino e, attraverso queste ultime insieme alle Caritas territoriali, alla donazione di pacchi alimentari alla comunità. A Paolo esprimiamo i più vivi ringraziamenti per il suo impegno e la sua tenacia nel portare avanti la sua opera nella stagione 2019/2020, con mezzi online mai utilizzati prima, viste le particolari difficoltà inaspettate e imprevedibili. Il video proiettato durante la serata e l’opuscolo consegnato a tutti i presenti sarà un ricordo indelebile nella storia dei Lions e dell’umanità intera che ha vissuto questo periodo senza precedenti.

Al Presidente incoming Paola Dondoli, l’onore e l’onere di intraprendere la prossima annata, auspicando condizioni che possano permetterne il normale svolgimento e, citando testualmente, con l’unità e la collaborazione di tutti i soci che l’accompagneranno in questo viaggio. Proseguendo con le sue parole, in un momento epocale come quello che stiamo attraversando, l’etica lionistica può e deve rappresentare l’esempio del cambiamento di cui il mondo ha bisogno, un mondo che richiede a grande voce la riscoperta di valori, lealtà e collaborazione, tematica su cui sarà focalizzata la prossima annata 2020/2021 che sarà anche protagonista del grande evento, di fondamentale importanza, il Quarantennale del Lions Club Certaldo Boccaccio.

Un grazie di cuore a Paolo ed i migliori auguri a Paola e tutta la sua squadra per l’annata 2020/2021.

Fonte: Lions Club Certaldo Boccaccio