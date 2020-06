21 giorni per ritrovare la tua forma fisica

Vicino a Kyōto, in Giappone, c’è una foresta di bambù amata per il senso di pace che trasmette attraversarla.

Camminare tra i sentieri guidati solo dal suono del vento tra le canne è quasi una terapia per lo stress.

La luce che filtra delicata in un gioco di luci ed ombre che segue le sfumature del cielo.

La foresta di Arashiyama fonte di ispirazione per i visitatori.

Nella tradizione orientale il bambù, infatti, è considerato il simbolo della resistenza.

Si piega all’ irruenza delle tempeste grazie alla sua flessibilità, ma non si spezza.

Se tagliato riesce a rigenerarsi velocemente.

Ha una forza interiore che gli consente di svilupparsi verso l’alto sempre, nonostante tutto.

Quello che abbiamo affrontato ha cambiato ognuno di noi.

È arrivato inaspettato, senza preavviso.

All'inizio ci siamo sentiti spaesati, senza punti di riferimento.

Ma poi abbiamo trovato la nostra forza di reagire.

Flessibili e resistenti come il bambù.

Questo cambiamento è diventata l’occasione per ascoltarci e eliminare tutte le vecchie abitudini.

Abbiamo fatto un po' di spazio dentro di noi per accogliere il nuovo.



Ora siamo pronti per ripartire con tanti progetti e obiettivi importanti.

Iniziando anche dalla cura del nostro corpo.

Sono sicura che in questo periodo hai cercato di mantenere una beauty routine costante e ti sei impegnata per allenarti.

Forse però non hai ancora raggiunto la forma fisica che desideri.

• addome rilassato

• rotondità sui fianchi

• un po' di cellulite sulle cosce e sulle ginocchia

• la pelle meno compatta

È l’effetto del Lock-down sul corpo.

Ti sei concessa qualche alimento “di conforto” in più.

Hai comunque ridotto l’attività fisica.

Il tuo corpo ha bisogno di recuperare il suo equilibrio e di purificarsi dalle tossine accumulate in questi tre mesi.

È vero, siamo già a giugno e con la ripresa delle attività lavorative non hai tutto questo tempo prepararti alla prova costume.

Non ti preoccupare, il nostro corpo ha una capacità innata di rimediare e ritrovare il proprio equilibrio.

Ma è importante intervenire il prima possibile, prima che alcuni “effetti” peggiorino e si consolidino.

Per questo il team di beauty specialist ed esperti Marco Post Empoli ha studiato un programma intensivo per aiutarti a recuperare velocemente la tua forma fisica.

Il BODY RESET è un percorso personalizzato di 21 giorni che, grazie ad un approccio sinergico tra

• Alimentazione su misura

• Trattamenti innovativi, come il lettino Linfodrenabed®

• Prodotti cosmetici

• Allenamento mirato

ti aiuterà a tornare in forma, ripristinare le energie e rigenerarti.

Il BODY RESET è stato ideato per agire a 360 gradi sul corpo.

#AZIONE 1 – I TRATTAMENTI

Nelle sedute settimanali la nostra antiage specialist eseguirà dei trattamenti drenanti sul corpo che aiutano a eliminare le tossine e favorire la circolazione.

Non sentirai più quella sensazione di stanchezza e gonfiore generale alle gambe.

La pelle del corpo sarà più tonica, luminosa e la cellulite visibilmente ridotta.

Tutti i trattamenti verranno eseguiti sullo speciale lettino LInfodrenabed®

#AZIONE 2 – L’ALLENAMENTO

Per consolidare i benefici dei trattamenti i nostri trainer ti consiglieranno un programma di allenamento settimanale.

Senza stressare il tuo corpo con allenamenti troppo intensivi, ritroverai la tonicità muscolare e sentirai la pelle più levigata, grazie alla riattivazione della circolazione periferica.

#AZIONE 3 – L’ALIMENTAZIONE

Per nutrire nuovamente in modo equilibrato il tuo corpo, i nostri esperti ti prepareranno un piano alimentare. Gradualmente riattiveremo il tuo metabolismo con cibi ricchi di vitamine, Sali minerali e antiossidanti.

Ti sentirai nuovamente piena di energia

L’azione sinergica di allenamento, alimentazione e trattamenti, agendo sul metabolismo e ripristinando l’equilibrio del tuo corpo, ti farà sentire già dalla prima seduta rigenerata e piena di energia.

E gli effetti saranno evidenti anche sul tuo corpo, più tonico, ibero dalla sensazione di gonfiore e con una riduzione di cellulite e ritenzione idrica.

Se vuoi iniziare la Fase 2 rimettendoti in forma e prendendoti cura del tuo corpo, questa è la tua occasione.

Abbiamo riservato un’offerta esclusiva per le clienti Marco Post.

Per accedere al programma di BODY RESET pagherai solo 387 €, invece di 487 € se prenoterai tra il 22 giugno e il 6 luglio 2020.

Nel rispetto delle nuove normative igienico sanitarie e per garantirti i trattamenti in tutta sicurezza, abbiamo limitato i posti per il Body Reset.

Quindi per non perdere il tuo programma intensivo di 21 giorni contatta il nostro centro

