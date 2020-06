Un 47enne, dipendente del Comune di Arezzo, è stato accoltellato nella sede dell'ufficio manutenzione di via Tagliamento. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Arezzo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, anche se è stabile. Da quanto sui apprende il dipendente comunale sarebbe stato accoltellato durante un diverbio con un'altra persona. Si indaga per ricostruire la vicenda.