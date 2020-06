Palio di Fucecchio, si correrà in autunno

4 ottobre: questa la data da appuntarsi (e su cui incrociare le dita) per tornare a vedere la Buca d'Andrea ospitare il Palio di Fucecchio. Ieri il Cda dell'associazione Palio avrebbe deliberato l'appuntamento autunnale per recuperare dopo l'emergenza Covid la tanto agnognata corsa di cavalli tra le 12 contrade. A breve verrà data comunicazione ufficiale, ma la notizia è trapelata tra contradaioli e dirigenti. Tutto è appeso a un 'ma'. Non dovranno ovviamente sussistere condizioni emergenziali tali da annullare l'evento. La riprogrammazione ancora cela moltissime modalità sulla 'fruizione' del Palio (spalti pieni? distanziamento sociale?) e sulle modalità di sicurezza per fantini e staff. Staremo a vedere.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO