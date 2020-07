Sr 429, cantiere Gambassi-Castelfiorentino: nuovo viadotto entro ottobre

I 5,7 km del lotto Castelfiorentino-Gambassi Terme questa mattina, 14 luglio, sono stati oggetto di un sopralluogo alla presenza dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e dei sindaci del territorio. L'inaugurazione è prevista per fine ottobre 2020, nelle parole e nelle previsioni del commissario straordinario Alessandro Annunziati. Il nuovo viadotto sul rio Petroso e tre gallerie principali, già collaudate, sono le principali opere di questo lotto, il numero IV.

Sulle lamentele di alcuni residenti di Gambassi Terme e della zona Rimorti per l'inquinamento acustico, il commissario ha spiegato che la procedura prevederà prima l'apertura della strada e poi i collaudi per capire dove posizionare le barriere fonoassorbenti.

Tour del cantiere

Al termine del tragitto ci sono le basi per il ponte sul rio Petroso. I 'conci' del ponte arriveranno appunto in sezioni, pronti poi per essere edificati in loco. Sarà un ponte lungo 60 metri, con un doppio arco che si incontrerà al centro, dotato anche di illuminazione. Il punto di congiunzione è la rotatoria di Casenuove sulla via Volterrana a Gambassi Terme. Da lì partirà il III e ultimo lotto, che darà il collegamento finale con Certaldo la cui gara è in corso. I lavori di questo tratto cominceranno a inizio 2021. Nel 2024 Poggibonsi sarà collegata a Empoli con la nuova 429, per 37 km circa di lunghezza.

L'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli ha affermato: "La ventesima legislatura regionale si concluderà con un passo decisivo per la 429. Ricordo i primi incontri e il risultato di oggi è straordinario".

I sindaci Alessio Falorni e Brenda Barnini, per Castelfiorentino ed Empoli, si dicono soddisfatti del collegamento in conclusione. "La decisione che prendemmo nel 2014, tra le prime del nostro primo mandato - spiega Falorni - fu lungimirante anche se non presa certo a cuor leggero. Quando siamo andati a spiegare ai cittadini il procedimento ci hanno dato fiducia e questo è il risultato".

Notizia in aggiornamento