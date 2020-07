Muore escursionista sulla Penna di Lucchio, nelle montagne della Val di Lima a Bagni di Lucca. Sul posto i vigili del fuoco di Lucca, di San Marcello Pistoiese e il nucleo Saf. L'escursionista è caduto in un dirupo per circa 200 metri. Oltre al soccorso alpino anche l'elisoccorso e i sanitari inviati dal 118. Una volta raggiunto il malcapitato il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono note ancora le generalità.