Trovato morto in casa ex calciante del Calcio storico: è stato accoltellato

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto oggi nella sua abitazione in via Rocca Tedalda a Firenze. Il 62enne, Fulvio Dolfi, pensionato, è un ex calciante del Calcio storico fiorentino. Da quanto appreso si potrebbe trattare di un omicidio: il medico legame ha riscontrato decine di coltellate all'addome, anche se nell'abitazione non risultano segni di effrazione. Sul posto il magistrato di turno Fabio Di Vizio. A dare l'allarme è stata una vicina che ha avvisato i vigili del fuoco, insospettita dall'abbaiare continua e dall'atteggiamento anomalo dei suoi cani, che rivolgevano i loro latrati alla porta di casa del 62enne. La morte, da quanto si apprende, potrebbe risalire ad alcuni giorni fa, almeno tre o quattro. La polizia sta raccogliendo le testimonianze di alcuni residenti della zona dove abitava.