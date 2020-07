Schianto contro muro, muoiono due anziani. Elisoccorso per il nipotino

Grave incidente avvenuto a Pracchia di Pistoia, sulla montagna. Una coppia di anziani coniugi a bordo della loro Fiat Bravo si è andata a schiantare poco prima di mezzogiorno contro un muretto e un cancello in via Nazionale. I due anziani (lui del '45, lei del '46, entrambi di Firenze) sono morti, il nipotino di 11 anni non è in pericolo di vita ma è stato portato in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di San Marcello, questi ultimi hanno estratto il piccolo e i due anziani purtroppo deceduti.