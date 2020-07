Giampaolo Marchini candidato presidente dell'Odg Toscana

E' stato annunciato ieri, nell'ambito dell'Assemblea annuale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, il nome candidato presidente per la presidenza dell'Odg regionale: Controcorrente Toscana, dopo aver valutato alcune proposte, ha scelto con unanime convinzione di candidare Giampaolo Marchini, classe 1969 a La Nazione dal 1991 con esperienze nei settori della cronaca e dello sport nelle redazioni di Firenze (politica e nera), di Prato (cronaca) e di Montecatini.

Dal 2005 al 2010 è stato responsabile delle pagine sportive della redazione di Montecatini e dal 2010 si occupa delle pagine sportive de La Nazione "Firenze Sport". Dal 1998 al 2000 ha lavorato come corrispondente da Firenze per politica e cronaca nera per RTL 102,5 e RTV38. Dal 2019 fa parte del cdr.

Il percorso all'interno dell'Ordine dei giornalisti della Toscana lo vede impegnato dapprima nel consiglio di disciplina per un mandato e successivamente come tesoriere dell'Ordine.

Marchini ha la fiducia incondizionata di Controcorrente Toscana e rappresenta una garanzia di continuità del lavoro iniziato con Carlo Bartoli, unita ad un'importante esperienza fatta sul campo che ne ha consentito la conoscenza diretta di tutti i meccanismi e gli equilibri.

Fonte: Controcorrente