Auto finisce sull'argine dell'Arno nei pressi di Viale Europa a Empoli: grave un 22enne

Incidente questo pomeriggio a Empoli, in Viale Europa, intorno alle ore 14.30. Da quanto appreso un'auto, per cause ancora da chiarire, sarebbe finita sull'argine del fiume Arno all'inizio del ponte di Viale Europa. Sarebbero tre i feriti, tra cui un 22enne che è stato trasportato all'ospedale di Empoli in codice rosso. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Sono intervenuti un'automatica, la Misericordia di Empoli e la Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Il traffico è stato interrotto per un breve periodo di tempo, poi la circolazione è tornata alla normalità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO