Omicidio Fulvio Dolfi, c'è stato un fermo da parte della polizia di Firenze. L'uomo fu trovato privo di vita nella sua casa di via Rocca Tedalda. Il cadavere venne scoperto 11 giorni fa, il 16 luglio. Nel pomeriggio sarà tenuta una conferenza stampa in questura per illustrare le indagini. Il fermo è già stato convalidato.