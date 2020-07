"I bambini rom sono come animaletti": polemica per le parole della consigliera leghista

"I bambini rom sono un po' come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare". Sono le parole della leghista Cristina Taccini, vicepresidente del consiglio comunale di San Giuliano Terme. Parole che, pronunciate durante una seduta, hanno suscitato non poche polemiche. Per la consigliera regionale del Partito democratico Alessandra Nardi sono "parole inaccettabili e razziste. Taccini in quanto vicepresidente dovrebbe difendere la Costituzione e invece, oltre a offendere la dignità di un bambino, calpesta l'articolo 3 negando i principi di pari dignità sociale senza distinzione di razza, condizioni personali e sociali. Persone cariche di odio e disprezzo nei confronti di bambini non sono degne di essere ascoltate, tantomeno di rappresentare le istituzioni repubblicane e democratiche". Così invece l'eurodeputato toscano di Italia Viva, Nicola Danti: "L'unica parola da dire quando il furore razzista colpisce in maniera così schifosa i bambini è una sola e non è 'scuse', ma dimissioni".