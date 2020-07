Un incidente è avvenuto in A1 tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna all'altezza del km369. Una persona è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando di Arezzo. Sul posto l'elisoccorso Pegaso e i sanitari inviati dal 118. Per i rilievi ha operato la polstrada. Personale della società Autostrade è intervenuto per la sistemazione del tratto stradale interessato dall'incidente.