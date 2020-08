Scontro tra auto e mezzo pesante: muore una 28enne. Strada chiusa

Incidente mortale sull'autostrada A1 in direzione Nord, tra Calenzano e Barberino del Mugello. Una 28enne, a bordo di una moto condotta da un 30enne, è morta dopo essersi scontrata con un mezzo pesante. La donna è morta sulposto a causa delle ferite. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da definire. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto. Sul posto polstrada, personale di Autostrade per l'Italia e mezzi di soccorso.

Da quanto si apprende il 30enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato portato in coidice rosso a Careggi. Illesi i conducenti del tir e della vettura. La strada è attualmente chiusa con uscita obbligatoria a Calenzano. Al momento si registrano 9 chilometri di coda.

Poco prima delle 16:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e Barberino in direzione di Bologna, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 267 in cui è rimasta coinvolta una moto e un mezzo pesante.

Attualmente, sul luogo dell’evento, si circola su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda, in diminuzione, verso Bologna.