È morto Sergio Zavoli, da sempre presidente del Premio Boccaccio

È morto a Roma all'età di 96 anni Sergio Zavoli. Radiocronista, giornalista, direttore del Gr e presidente della Rai, presidente della Commissione di Vigilanza sulla Rai.

Impegnato anche in politica, nel 2001 è stato eletto al Senato nelle liste dei Democratici di sinistra, nel 2006 in quelle dell'Ulivo e due anni dopo nel Partito democratico.

La storia di Sergio Zavoli si è intrecciata anche con la Toscana, con Certaldo e con Pisa.

Dal 1982 era il presidente del premio letterario Boccaccio, che viene assegnato annualmente a Certaldo a un'opera di narrativa italiana, a una di narrativa internazionale e a una di giornalismo da parte dell'associazione letteraria 'Giovanni Boccaccio'. Nel 2010 tenne a battesimo la quarta edizione della Scuola dei Master della facoltà di Lettere e filosofia di Pisa.

Zavoli, il cordoglio dell'Associazione letteraria Giovanni Boccaccio per la scomparsa del presidente della Giuria del "Boccaccio"

"Oggi la nostra associazione vive un grande, immenso, dolore, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Sergio Zavoli, il presidente che da vent’anni è l’anima del Premio Boccaccio. La sua profonda cultura, le sue intuizioni più che mai uniche, le

sue riflessioni oltremodo preziose, resteranno come eredità inestimabile, ma non riempiranno questo vuoto profondo, che adesso viviamo - commenta Simona Dei, presidente dell'associazione letteraria Giovanni Boccaccio -. Lo ringraziamo per gli anni che ci ha dedicato con grande generosità, per la sua presenza forte, per averci accompagnato in vent’anni di storia del Premio. Ci mancherà immensamente. Lo salutiamo con profondo affetto a nome di tutti i componenti del consiglio, della giuria intera, e di ogni persona che con noi ha avuto la fortuna di conoscerlo agli eventi del Premio. Ci prepariamo a una XXXIX edizione a lui dedicata - prosegue Dei - con il cuore gonfio di tristezza, ma con l’impegno a cui ci ha sempre richiamati. Andremo avanti in suo onore, come lui stesso avrebbe voluto. Rimarrà per sempre nei nostri cuori".