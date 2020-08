Vita indipendente, il M5S: "Vinta la prima battaglia, ora al lavoro per una legge ordinaria"

“Luigi Gariano ha dimostrato che se si vogliono raggiungere obiettivi importanti, bisogna essere disposti a mettersi in prima linea. E lui lo ha fatto con il sostegno determinante delle associazioni delle persone con disabilità che lottano per una vita indipendente e autodeterminata. E l’appoggio costante di noi del Movimento 5 stelle. Il fatto che Rossi abbia dato il via libera a un incremento della dotazione finanziaria a sostegno dei progetti di vita indipendente è una buona notizia, ma questo è solo il primo passo. Serve una legge ordinaria in grado di dare continuità a questi progetti. Ho invitato i candidati governatori a prendersi l’impegno, chiunque vinca, di varare una legge entro i primi 100 giorni, con il contributo delle associazioni. Purtroppo per ora il mio appello è caduto nel vuoto. Una Toscana inclusiva, evidentemente, per i miei avversari non è una priorità. Ma spero di venire smentita”. Cosi Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione per il Movimento 5 stelle.

Spinelli (Sinistra Civica Ecologista): "Bene incremento fondi regionali per il progetto Vita Indipendente. Sulla disabilità la Toscana ha fatto molto"

“La candidata alla presidenza Irene Galletti sostiene che solo a lei e al M5S interessa avere una Toscana inclusiva che tenga conto dei diritti delle persone con disabilità. La Toscana è la Regione che più investe nel progetto Vita Indipendente, con 9 milioni, più altri due milioni e mezzo, già previsti e che saranno stanziati nei prossimi giorni. Questo a fronte di soli 15 milioni stanziati, per tutta Italia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, guidato dalla ministra Catalfo che fa parte del suo stesso partito. Eviterei, quindi, di strumentalizzare la vita delle persone in chiave elettorale. In cinque anni in Consiglio regionale ho visto da parte del M5S solo qualche mozione, ma nessuna proposta che mettesse a sistema il progetto della Vita Indipendente e le altre azioni per la disabilità. La Regione Toscana, nel frattempo, si è dotata di una legge quadro sulla disabilità molto avanzata, alla quale anch'io ho lavorato a lungo, così come a una risoluzione specifica sul diritto delle persone con disabilità e con autismo a una vita piena, autodeterminata e libera. E nel 2020 ha stanziato 270 milioni complessivi dedicati alla disabilità”. - dichiara la consigliera regionale Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista).

“Certamente resta ancora molto da fare e da migliorare, a partire dalla piena attuazione dei progetti individuali previsti per le persone con disabilità. La lista Sinistra Civica Ecologista ha nel proprio programma la qualificazione e il potenziamento delle politiche per l'autonomia, l'autodeterminazione e la piena inclusione, da basare, appunto, sui Progetti Individuali di vita, che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ognuno e che si siano pienamente integrati con i servizi territoriali. E certamente questo sarà un punto centrale dell'azione di Sinistra Civica Ecologista nella prossima legislatura. Quindi ogni progetto di vita autonoma e indipendente sarà per noi centrale, non certo solo per il Movimento 5 Stelle”. - conclude la consigliera regionale Serena Spinelli.