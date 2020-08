I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti per soccorrere una persona a Firenze in via Bisenzio.

Per cause da accertare una signora è caduta su una tettoia ed è stata raggiunta dal personale dei vigili del fuoco intervenuto anche con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale).

In collaborazione con il personale sanitario la signora è stata immobilizzata, per poi essere trasportata in ospedale.