Farmacie di turno dal 7 agosto al 14 agosto

EMPOLI

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia Castellani - Via G.del Papa, 30 - tel. 0571-72039

CERRETO GUIDI

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001

Farmacie chiuse per ferie bacino di utenza 1

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dall’8 al 23 di agosto 2020

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 Empoli - tel. 0571-73949 dall’8 al 21 agosto 2020

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 Empoli - tel. 0571-922356 dal 10 al 23 agosto 2020

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli - tel. 0571-590087 dal 10 al 28 agosto 2020

Farmacia Ciani - Via S. Romana, 5 (località Ponte a Elsa) Empoliv- tel. 0571-931252 dal 13 al 22 agosto 2020-07-20

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935 dal 14 al 23 agosto 2020

SAN MINIATO

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032

FUCECCHIO

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009

Farmacie chiuse per Ferie bacino di utenza 2

Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 San Miniato – tel 0571-43018 dal 27 luglio chiusura pomeridiana solo il sabato

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223 dal 27 luglio chiusura pomeridiana solo il sabato.

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173 dal 1 agosto al 23 agosto 2020

Farmacia Farmavasco – P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) Castelfranco – tel. 0583-23063 dal 8 di agosto chiusura pomeridiana.

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 Montopoli – tel. 0571-466912 dal 14 al 28 agosto

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) Fucecchio - tel. 0571 295143 dal 14 al 30 agosto 2020

Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 Santa Croce sull’Arno – tel. 0571-366181dal 17 al 22 agosto e chiusura pomeridiana dal 1 agosto 2020

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 8 e domenica 9 agosto 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

CERTALDO

Da venerdì 7 agosto dalle 20:00 a venerdì 14 agosto alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.