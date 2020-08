Ztl a Firenze, Alberti (Lega): "Aiuti più concreti alle attività e orario più ampio"

“Aprire la Ztl di Firenze in orari concordati per favorire l'ingresso di più persone dalle 16 alle 20 è una decisione che arriva tardi – dice il Consigliere regionale della Lega e Portavoce dell'Opposizione, Jacopo Alberti – è dalla fine del lockdown che chiedo una legge speciale per le Città d'arte e un intervento a fondo perduto per i commercianti e le piccole attività artigianali del centro storico, non solo di Firenze, ma di tutte le città a forte vocazione turistica della Toscana, che fino al 2021 non vedranno tornare i visitatori. Siamo a metà estate e il Comune pensa di aprire la Ztl il 24 agosto, due soli varchi e in un orario esiguo. Poteva essere una misura da attivare a inizio luglio, per invogliare le famiglie a fare piccole gite in città, ma il 24 agosto è già troppo tardi. Poi chi viene a Firenze non arriva alle 16, viene tutto il giorno, andando magari a visitare qualche museo e a pranzo nei ristoranti. Con un orario così, si alimenta solo la cultura dell'aperitivo e della movida, non della cultura”.

“Inoltre, sarebbe più opportuno concentrare le aperture durante il fine settimana, per favorire anche gli albergatori che potrebbero proporre pacchetti di tre giorni per i turisti. Aprire il 24 agosto è fuori tempo massimo. Le attività commerciali e artigiane del centro storico sono a rischio fallimento, ma non da oggi, né lo saranno dal 24 agosto: è dall'inizio della pandemia che queste persone non lavorano e non possiamo permetterci di perdere il tessuto economico della città. Troppi commercianti rischiano il fallimento. A Firenze serve un cambio di passo, una nuova visione della città e della Regione di cui è capoluogo – conclude Alberti – idee fresche e slegate da logiche di amicizie o di centri di potere. E la Lega che si candida a governare la Regione Toscana insieme al centrodestra, queste idee le ha ben chiare”.

Fonte: Ufficio stampa