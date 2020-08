Incendio di vegetazione a Marti, coinvolto annesso agricolo: fiamme sotto controllo

Nel primo pomeriggio di oggi un incendio di vegetazione ha interessato le colline di Marti, in via Fontanelle. Le fiamme, verificate in prossimità di un'area boschiva, hanno coinvolto anche un annesso agricolo contenente del materiale combustibile. L'incendio è attualmente sotto controllo.

Sul posto stanno intervenendo dalle 16 circa i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto con due mezzi. Al momento sono in corso i rilievi per individuare le dimensioni dell'area interessata dall'incendio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO