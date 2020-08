Sfugge dalla mano della mamma e corre in strada, bambina di 4 anni urtata da un'auto: non è grave

Mentre passeggiava in via Montebello a Firenze, tenuta per mano dalla mamma sul marciapiede, è sfuggita dalla sua presa ed è corsa in strada, finendo per essere urtata su un fianco da un'auto che stava sopraggiungendo.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 e la bambina di 4 anni, fortunatamente, non sarebbe grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la piccola in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer. Intervenuta anche la polizia municipale che ha ricostruito la dinamica.