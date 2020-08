Coronavirus, focolaio in un centro migranti a Porcari: 13 positivi

Un focolaio è stato scoperto in una casa di accoglienza per richiedenti asilo a Porcari in provincia di Lucca, al cui interno sono presenti 13 persone straniere positive, tutte asintomatiche. Il primo positivo è stato scoperto Perché si è sottoposto al test sierologico per motivi di lavoro. Si tratta di persone che vivono a Capannori da diversi mesi.

A darne notizia il sindaco di Capannori Luca Menesini:

"Cari cittadini, care cittadine,

La Asl ha già eseguito il tampone a tutti i residenti di una casa di accoglienza, visto che tramite un test sierologico è emerso un caso di positività al Covid-19.

L'esito è di 13 positivi, 5 a bassa carica e 8 a carica normale. Nessuno presenta sintomi.

Nessuno degli operatori della cooperativa che gestisce la casa di accoglienza è invece risultato positivo: questa è una buona notizia e conferma che le misure anti-contagio che stiamo adottando ci proteggono realmente.

Pertanto ricordiamoci di tenere la distanza di almeno un metro dagli altri, lavarci spesso le mani, usare la mascherina quando necessario, evitare gli assembramenti.

La Asl e il Comune stanno gestendo la situazione, hanno già messo in quarantena alcune persone e stanno definendo la sorveglianza del gruppo di positivi".