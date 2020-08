Era originario di Empoli il sub 50enne che nella mattina di ieri, 22 agosto, ha perso la vita al largo delle isole delle Formiche. Federico Conzales, fa sapere il Tirreno, era insieme agli amici per un'immersione subacquea, sport in cui era esperto, quando ha avvertito un malore ed è risalito, ma le sue condizioni si sono aggravate nel giro di pochi minuti e gli amici non hanno potuto far nulla. Qui la notizia