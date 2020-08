Anniversario Fiorentina, fumogeni in centro: 40 ultras rischiano la denuncia

Questa notte, in occasione dell'anniversario della fondazione della Fiorentina, circa 40 tifosi si sono ritrovati sul Ponte Santa trinita e tra striscioni, cori, fumogeni e allontanamento di persone ora gli ultras rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata.

I 40 tifosi avrebbero srotolato uno striscione, acceso fumogeni e intonato qualche coro. Durante i festeggiamenti un giornalista si sarebbe avvicinato per fare alcune foto, ma gli ultras lo avrebbero allontanato e spintonato. Nel movimento delle persone il cellulare del giornalista sarebbe anche caduto per terra finendo per essere calpestato.

Sul posto sono intervenuti polizia e personale della digos. Coloro che hanno affrontato il giornalista rischiano anche di essere accusati dei reati di violenza privata e danneggiamento. Secondo quanto emerso oltre ad aver allontanato il giornalista gli ultras avrebbero invitato anche un passante ad andarsene. Quest'ultimo li aveva invitati, durante l'accensione dei fumogeni, ad avere rispetto del luogo storico in cui erano.