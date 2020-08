I vigili del fuoco del comando di Livorno, sono impegnati per un incendio di un capannone industriale nel comune di Livorno in Via Firenze Giomelli Garden. Si tratta di un grande magazzino di materiali e attrezzature da giardino e per la casa nella zona nord di Livorno. Sono attualmente in viaggio i rinforzi con autobotti provenienti dai comandi di Pisa, Massa, Lucca e Prato. La zona è interessata da un forte vento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO