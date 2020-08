Orchestra da Camera Fiorentina in concerto a Vinci: programma da Vivaldi a Morricone

Domenica 30 Agosto ore 18.30 una delle Orchestre più importanti e rinomate del panorama nazionale ed internazionale sarà presente a Vinci per offrirci un significativo concerto di altissimo livello.

Il progetto itinerante musicale voluto fortemente dal M° Giuseppe Lanzetta, Direttore dell'Orchestra da sempre impegnato nella valorizzazione dei giovani musicisti, in collaborazione con l'Associazione Culturale SilVer di Empoli, rappresenta un concreto riconoscimento del repertorio musicale da Vivaldi a Morricone, attraversando secoli e linguaggi musicali diversi ed eseguiti con la professionalità e maestria che da quarant'anni caratterizzano l'Orchestra Fiorentina.

Appuntamento imperdibile, pertanto, presso la Pieve di Sant'Ansano in Greti a Vinci: il Concerto spazierà dalle composizioni di Vivaldi a quelle di Morricone, senza tralasciare Bach e Mozart. Questo secondo appuntamento sarà dedicato ad una realtà molto importante del Circondario:la Misericordia di Vinci insieme a tutti i suoi Volontari. "Questi bellissimi Concerti - spiega il M° Alessio Cioni, concertista di pianoforte e Presidente dell'Associazione Culturale SilVer di Empoli - sono un omaggio a tutto il Circondario e rappresenteranno proprio un legame che unirà musicalmente tutti i Comuni in questo periodo storico fortemente difficile. La dedica del concerto di Vinci ai Volontari della Misericordia è per me principio di grande orgoglio per il forte impegno dimostrato non solo durante il difficile periodo di lockdown, ma anche e soprattutto in occasione delle varie manifestazioni musicali organizzate dall'Associazione SilVer in questi ultimi quattro anni presso il Teatro di Vinci. Erano i Volontari che preparavano il palco e le luci,erano i Volontari che aprivano la porta del Teatro per accogliere i partecipanti dei Concorsi Internazionali e dei concerti,erano i Volontari che chiudevano il Teatro al termine degli eventi; e tutto questo sempre con il sorriso sul volto e con grande gentilezza.Tutti i giovani artisti provenienti dal tutto il mondo e che si sono esibiti al Teatro hanno sempre riconosciuto questa grande forza racchiusa nella Misericordia di Vinci. Ecco perché domenica 30 il Concerto sarà dedicato proprio ai Volontari e con l'occasione la mia Associazione sarà lieta di offrire una targa speciale ai rappresentanti di questa importante realtà.Confido pertanto in una partecipazione non solo della cittadinanza,ma anche dei rappresentanti comunali. Ringrazio sentitamente il Parroco Don Renato Bellini per la squisita disponibilità e partecipazione nella realizzazione di un evento così importante non solo per la Musica, ma anche per l'intero Comune".

Appuntamento quindi con la Grande Musica domani Domenica 30, ore 18.30, presso la Pieve di Sant'Ansano in Greti a Vinci. Il Concerto, patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze, sarà ad ingresso libero e seguirà tutte le precauzioni di sicurezza secondo il protocollo anti Covid - 19.

Fonte: Ufficio stampa