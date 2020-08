Maltempo, gravi due bambine colpite da albero in tenda. Recuperata donna nell'Ombrone

Bambine colpite da albero in tenda

I forti temporali hanno causato disagi questa notte e anche feriti. Come nel caso di Marina di Massa dove due bambine sono state colpite gravemente da un albero crollato sulla tenda nella quale dormivano in un campeggio di Marina di Massa.

Le piccole hanno 2 anni e mezzo e 10, adesso si trovano in ospedale. Sono intervenute due automediche, un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'elisoccorso Pegaso non è potuto intervenire per il forte vento.

Donna nell'Ombrone a Prato

Alle 8 di questa mattina sono 15 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Prato. Tre le squadre impegnate per chiamate legate al maltempo che si è riversato sulla provincia.

Rami pericolanti e danni da acqua le richieste più frequenti, oltre ad un ascensore rimasto fermo per un blackout ed un principio di incendio di un impianto elettrico.

Alle 8.10 una squadra del comando centrale di Prato, con personale specializzato nel soccorso acquatico, è intervenuta per il salvataggio di una donna finita nell'Ombrone, all'altezza del "Ponte delle Cicogne" nel Viale Unione Europea, a Prato. Caduta nel tentativo di recuperare il proprio cane, è stata recuperata, insieme all'animale, dalla squadra VF.

Per entrambi non hanno necessitato di cure sanitarie.