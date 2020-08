Diciassettenne scomparsa a Grosseto, la madre: "Andava ad una festa. Forse è stata rapita"

Elena Miruna, 17 anni di Grosseto, è scomparsa la sera dell'11 agosto: stava aspettando di cenare insieme alla sua famiglia, ha indossato un vestito da sera, ha preso con sé un flaconcino di profumo ed è scomparsa nel nulla. La madre, Maria Mihaela Nemteanu, inizia a temere che la ragazza sia stata rapita: "E' impossibile che mia figlia abbia deciso di scomparire nel nulla. E' stata ingannata da qualcuno, può essere stata rapita. Da quella sera non abbiamo saputo più nulla - dice la mamma tra le lacrime - né una segnalazione. Neppure una persona che l'ha vista. Come è possibile? Abbiamo tanti amici e lei non può essere scomparsa nel nulla. Temo che dietro questa scomparsa ci sia una situazione più grossa di lei". La madre ha spiegato che gli avevano detto che "l'avrebbero portata ad una festa e il vestito da sera lo dimostra, e poi chissà dove è costretta a stare contro la sua volontà". "Ripeto - conclude la donna - è un carattere ribelle ma mai starebbe 23 giorni senza darci un segno di vita. Mi auguro solo che stia bene, ma inizio a temere per lei".