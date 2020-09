Il leader delle Sardine al comizio di Di Maio a Cascina: "M5S doveva trovare accordo con Giani"

Luigi Di Maio era oggi a Cascina per un comizio a sostegno del Sì al referendum e dei candidati M5s alle regionali e amministrative. Tra il pubblico, però, c'era anche il leader delle Sardine Mattia Santori con addosso una maglia per il 'No' al referendum. Lo stesso Santori ha in programma nel pomeriggio un'iniziativa a Cascina contro la Lega e la candidata Ceccardi. Alcuni militanti del M5S lo hanno contestato. Parlando con chi lo contestava Santori ha detto che la candidata a governatrice della Toscana per M5s "Irene Galletti è brava, dovevate trovare un accordo".

"Volevo chiedere a Di Maio - ha aggiunto - se non aveva senso impiegare la competenza di Irene Galletti per creare una proposta di coalizione per la Toscana essendo al governo con quelli che poi presentano Giani. Di Maio critica chi candida Giani ma però non si è capita quale è la proposta dei Cinque Stelle che dice no a qualsiasi coalizione e poi schiera Irene Galletti che è inutile in questa competizione".