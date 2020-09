Tamponi per il Coronavirus, Cellai (Fi): "Reagente ha falsato i test? Regione risponda"

“Il laboratorio che ai tempi del lockdown effettuava le analisi sui tamponi per il Coronavirus per conto delle aziende sanitarie della Toscana avrebbe usato un reagente non autorizzato, poiché privo del marchio CE e deputato al solo uso a fini di ricerca” dichiara Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1. “La Regione non sapeva nulla o non si è accorta di nulla? È una domanda comunque inquietante tenendo presente della delicatezza della questione e anche del lato economico della stessa dato che si tratta di un affidamento di circa dieci milioni di euro. Vogliamo certezze sul fatto che il reagente usato non abbia falsato l'esito degli esami diagnostici” rimarca Cellai.

“E poi chiediamo un'assunzione di responsabilità della Regione, da parte di chi avrebbe dovuto e potuto controllare il modo in cui il laboratorio effettuava le analisi sui tamponi. L'ennesima dimostrazione che la fotografia della sanità toscana, modello tanto sbandierato da sinistra, è una fotografia con tante ombre. Per fortuna – conclude Cellai – tra sempre meno giorni avremo l'occasione di cambiare finalmente la Toscana”.

Fonte: Ufficio stampa