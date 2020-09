Farmacie di turno dal 25 settembre al 2 ottobre

EMPOLI

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935

Farmacie in appoggio:

sabato 26 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo – tel. 0571-51006 E 0571-913409

FUCECCHIO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

Farmacie in appoggio:

domenica 27 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) San Miniato – tel. 0571-43032

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

Farmacie in appoggio:

domenica 27 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 Castelfranco di Sotto - tel. 0571-489098

Farmacie chiuse per ferie bacino di utenza 2

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173 dal 19 al 27 di settembre

CASTELFIORENTINO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacie in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 luglio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

CERTALDO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.