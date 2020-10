Processo Mugnaini, ultimi testimoni per l'aggressione ai due migranti

Le questioni giudiziarie per Stefano Mugnaini continuano. La vicenda del processo per l'evasione da 3 milioni di euro della Multicons, con fatture false da 17 milioni di euro, continua con l'ottenimento del processo con rito abbreviato. Nel Palazzo di Giustizia di Firenze ieri c'è stata un'altra udienza, per il processo dove lo vede imputato per aggressione a due richiedenti asilo nell'ufficio di Castelfiorentino dello scorso febbraio 2016. I due, secondo le indagini del gip, sarebbero stati colpiti da Mugnaini con un manico di scopa, uno per aver contravvenuto alle regole della struttura, l'altro per aver filmato la punizione. Secondo quanto riporta il quotidiano 'La Nazione', ieri sono stati sentiti gli ultimi due testimoni. Il 21 ottobre il processo dovrebbe chiudersi. Tra gli imputati anche due addetti di allora del centro di accoglienza.