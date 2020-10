Wikenfarma, mascherine e dispositivi anti-Covid in poco tempo per la tua azienda

Wikenfarma, tra San Miniato e Prato i dispositivi anti-contagio per la tua attività

Nel periodo più cupo della pandemia da coronavirus, non tutte le aziende hanno avuto la forza, la prontenza e l'ingegno di poter reinventarsi per produrre quanto necessario in quel momento: dispositivi di protezione, principalmente le mascherine.

Un esempio di successo di creazione di nuovo ramo d'azienda, azzeccato e vincente, è quello di Wikenfarma, azienda farmaceutica con sede a San Miniato e produzione a Prato. A marzo le richieste per dispositivi anti-contagio, diversamente dai prodotti farmaceutici venduti in tempi 'normali', sono diventate gli spunti per differenziare la produzione interna. Con il vantaggio che se in un primo momento le mascherine dovevano giungere per forza dalla Cina, con ritardi e blocchi alle frontiere, in soli due giorni Wikenfarma sapeva fornire i carichi per farmacie, cliniche, aziende del settore sanitario operanti in Italia.

Al momento l'azienda ha commesse importanti anche nei confronti di enti istituzionali come ministeri e scuole, in Italia e anche in Svizzera. Nel sito wikenfarma.it, oltre ai consueti prodotti farmaceutici, trovate la sezione Prodotti Covid con i principali articoli in vendita anche al dettaglio per privati. Tra questi le mascherine chirurgiche e FFP2, di qualità e certificate CE, sia per adulti che per bambini. C’è possibilità anche per i privati di acquistare i prodotti dell’azienda attraverso l’e-commerce. Su www.foodcompany.it, infatti, oltre ai dispositivi di sicurezza, sono presenti tutti i prodotti della società tra cui gli integratori alimentari.

Tra gli altri articoli in vendita:

- Tute Anti-Covid

- Termo scanner NO TOUCH

- Camici in TNT modello chirurgico con chiusura posteriore

- Occhiali protettivi

- Visiere protettive

- Copriscarpe

- Cuffie

- Gel igienizzanti mani

- Spray igienizzanti per superfici

"La flessibilità della nostra azienda - ci spiega il dottor Massimiliano De Carlo, direttore commerciale e titolare di Wikenfarma - ci ha permesso di non ricorrere alla cassa integrazione, sia i dipendenti che gli agenti di commercio esterni. Anzi, con la riconversione il fatturato è anche aumentato per alcuni rappresentanti". In totale l'organico di Wikenfarma è composto da 45 dipendenti, con l'estensione dell'organico per altri 2 dipendenti nei prossimi mesi per far fronte alle nuove necessità.

Per informazioni

WikenFarma

Via Antonio Genovesi, 30

56028 Loc. La Scala, San Miniato (PI)

Tel. +39 0571 40 08 59

Fax +39 0571 42 394

E-mail info@wikenfarma.it