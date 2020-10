Gli Uffizi in Giappone con Tik Tok

Domenica tour virtuale live tra Botticelli, Leonardo, Michelangelo e Raffaello insieme ad un gruppo di specialiste del museo: tradotte da un’interprete sul posto, spiegheranno il Rinascimento al pubblico del paese asiatico

La Galleria degli Uffizi in “trasferta virtuale” nel Sol Levante: lo farà domenica 18 ottobre con una diretta dal museo su Tik Tok che verrà trasmessa in Giappone (in Italia sarà “on air” alle 7,30 del mattino, mentre in Giappone saranno le 14,30 del pomeriggio).

L’evento online è organizzato dalla Galleria insieme al team di Tik Tok del paese asiatico. Al centro della live, un tour tra le sale della galleria, in compagnia di un gruppo di specialiste del museo - Monica Alderotti, Carolina Forasassi, Novella Lapini - che parleranno dei capolavori del museo (in particolare, i dipinti di Botticelli, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, e la Tribuna del Buontalenti), tradotti in tempo reale dall’interprete Mime Kataniwa, che sarà insieme a loro agli Uffizi.

"La difficoltà e addirittura l’impossibilità di viaggiare tra continenti a causa della pandemia - commenta il direttore Eike Schmidt - ci spinge a trovare altri mezzi per rimanere in contatto con i nostri amici in tutto il mondo, e così riusciamo a portare il museo a casa loro. I giapponesi amano molto il Rinascimento italiano, e da decenni sono una presenza costante a Firenze. Una presenza che ora ci manca e che raggiungiamo ed omaggiamo volentieri con questa diretta nella loro lingua”.

Ad aprile, durante il lockdown, le Gallerie degli Uffizi sono state tra i primi musei del mondo ad aprire il loro canale Tik Tok, postando brevi video divertenti e surreali dedicati alle opere della loro collezione. La prima diretta sul popolare canale social, effettuata a giugno in italiano con la partecipazione della creator Martina Socrate, è stata seguita da oltre 60mila persone. Con oltre 56mila followers e 378mila like, gli Uffizi sono attualmente, insieme al Prado di Madrid, il museo più seguito al mondo su Tik Tok.

Fonte: Opera Laboratori Fiorentini - Ufficio Stampa