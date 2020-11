Opsedale Serristori, il PCI: "Trasformazione in presidio Covid, serve chiarezza e dialogo"

La pandemia costringe a darsi una mossa per provare a contenere il virus. L'assurdo, semmai, è rincorrerlo. È quello che accade all'Ospedale Serristori, unico presidio di un territorio piuttosto esteso come il Valdarno Fiorentino e da anni al centro del dibattito politico valdarnese.

L'ultima di una serie di notizie apparse nelle ultime settimane, è quella della trasformazione temporanea del presidio in ospedale specifico per l'accoglienza di pazienti affetti da infezione SARS CoV2. Fin qui tutto bene, l'emergenza impone scelte difficili e soprattutto occorrono posti letto, anche nella prospettiva di una curva epidemica ormai esponenziale.

L'annuncio è dapprima apparso sui giornali e poi, a quanto sembra, vi è stata una comunicazione istituzionale. Comunicazione apparsa, tuttavia, su Facebook (!!) divenuto ormai l"organo ufficiale della comunicazione politica.

Si rimane perplessi se si ricapitolano le ultime settimane:

- Chiusura del reparto "bolla" per i pazienti positivi;

- Spostamento del servizio di effettuazione tamponi;

- Focolaio di contagi;

- Scontro politico tra maggioranza ed opposizione sulla mancata convocazione di una commissione preposta ad accertare quale fosse l'origine del focolaio e quali azioni avesse intrapreso la ASL di concerto con il comune.

Accanto a questo occorre anche chiedersi altre cose:

- La ASL ha concertato con i sindacati di categoria questa scelta?

- I lavoratori sono stati coinvolti e, di conseguenza, debitamente formati?

- E' previsto un incremento di specialisti medici, anestesisti e rianimatori nonché la creazione di un area sub intensiva per quei casi in peggioramento e in attesa di essere trasferiti?

- L'accesso al nosocomio sarà interdetto per le altre attività (visite ed esami specialistici)? E se sì dove e per quanto tempo? E se no con quali misure di sicurezza?

- Continueranno le attività chirurgiche programmate?

- Il CUP sarà spostato in altra sede? È già stata individuata?

Crediamo che a queste domande (ma anche alle molte altre che possano giungere) sia la ASL che la Regione nonché l'Amministrazione Comunale debbano rispondere.

PCI - SEZIONE VALDARNO FIORENTINO

PCI - FEDERAZIONE FIORENTINA