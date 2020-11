Ricoverato per Covid, muore a 49 anni Gianluca Cannalire. Tra gli organizzatori di Ludicomix

È morto a soli 49 anni Gianluca Cannalire, colonna portante di ToscanaBricks - il LEGO Users Group della Toscana, e tra gli organizzatori del Ludicomix di Empoli. Originario di Roma da tempo ormai viveva a Empoli con la famiglia. Era un programmatore informatico, nel 2003 aveva anche ricevuto il Microsoft l'MVP Award grazie a Visual Basic Tips & Tricks, un blog dedicato al linguaggio di programmazione Visual Basic. Da anni è appassionato di Lego e con ToscanaBricks organizzava eventi e iniziative per gli amanti dei 'mattoncini'.

Da più di una settimana era ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal Covid-19, poi le sue condizioni sarebbero peggiorate portando alla morte. Lo scorso 13 novembre aveva scritto un post sul suo profilo facebook per raccontare la sua terribile esperienza, con allegato una sua foto con il casco per l'ossigeno. Purtroppo Cannalire non ce l'ha fatta.

Nel post lanciava una raccomandazione che adesso diventa un terribile monito: "Per voi che siete li fuori dico solo una cosa: siate estremamente prudenti. Meglio una mascherina o un guando in più, e magari riuscirete ad evitare questo brutta esperienza. Non ho abbastanza parole di gratitutidine per tutti coloro che si stanno prendendo cura di me da quando ho varcato l'ingresso dell'ospedale. Spero solo finisca in tempi brevi, perché ho tanta voglia di tornare all'affetto dei miei cari".