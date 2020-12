Corruzione in Toscana, vasta operazione dei carabinieri

Corruzione, funzionari pubblici, gestori di una cooperativa e funzionari di enti locali sarebbero coinvolti nell'operazione dei carabinieri di Massa Carrara. Da questa mattina sono in esecuzioni misure cautelari e perquisizioni nell'ambito dell'indagine coordinata dalla locale procura. Non ci sono ancora dettagli, ulteriori informazioni saranno inviate in seguito.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, anche un sindaco sarebbe finito agli arresti, oltre a un giudice onorario del Tribunale dei minorenni di Firenze. L'operazione riguarderebbe una gestione sospetta delle case di accoglienza della provincia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO