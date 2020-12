La statua di Santa Cristiana per le vie di Santa Croce, i festeggiamenti in tempo di Covid

Nella festa di S.Cristiana, del 4 Febbraio, non sarà possibile svolgere la Processione. Quindi con la collaborazione della Misericordia e di altre associazioni del territorio, Don Donato Agostinelli, nostro Parroco, porterà la statua di Santa Cristiana per le vie del paese. Il giro partirà alle ore 14.45 e durerà circa un’ora. I fedeli proprietari delle case o delle attività che si trovano lungo il percorso sono pregati di addobbare porte e finestre con drappi (tappeti o lenzuola) . Inoltre cogliamo l’occasione per comunicare l’orario delle Messe. Vista la situazione pandemica, le funzioni sono state incrementate. 6.30 (Messa del Transito); 8.00 ; 9.30; 11.00 (Pontificale del Vescovo); 16.00 e 18.00.

PERCORSO:

Piazza S.Cristiana – V.Ciabattini – Corso Mazzini (dal Campanile fino a Farmacia Comunale) – Via Puccioni – Via Basili – Via Cavour – Via Copernico – Via di Ripa (lato provinciale) – v. Prov. Francesca Sud (verso Castelfranco) – Via S.Andrea – Girotonda dei Bambini – Viale di Vittorio – Via Dani – V.Buozzi – V.Amendola- CHIESA DI SANT’ANDREA – Via Brunelleschi – Via Vasari – Via S.Andrea – Rotatoria Lampedusa – Via Conciatori – Via Querce Rosse – V.S.Tommaso – V.Toscana – V.Basilicata – V. Sicilia – STELE DI SANTA CRISTIANA – V.Trebbio Nord – V. Lombardia – V. Piemonte – V. S.Tommaso – V.Meucci – V. Umbria – V. Liguria – V. Toscana – P.za Beini – V. Del Bosco – CHIESA DI SAN ROCCO – via Corridoni – via Verdi – via Mainardi – via Gori – via 25 Aprile – via Ho Chi Min – via Allende (dx) – Via Morante – via Donica – via Salucci – v. 11 febbraio (sx) – Via Saffo – via del Castellare (dx) – via Provianciale Francesca Sud – via S.Vito – via Curtatone e Montanara – CASA DI RIPOSO – v. Argine – v Roma – Piazza Matteotti – CHIESA DI SANTA CRISTIANA.

S.Croce lì 31/12/2020

Il comitato dei festeggiamenti

di S. Cristiana

Fonte: Parrocchia di Santa Cristiana